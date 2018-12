Pinhalão tem Natal Encantado de graça hoje à noite

Espetáculo valoriza família

Um avô com muita história para contar e um neto cheio de curiosidade, prontos para receber o Natal de braços abertos. Assim será a já tradicional Caravana de Natal promovida pelo Provopar Estadual, que, neste ano, leva o projeto para nove cidades do estado, entre as quais Pinhalão, nesta sexta-feira, dia 14 , na Rodoviária Municipal(rua Aboud Kalil, 84).

Na sua 7ª edição, cinco cidades receberão a Caravana pela primeira vez, incluindo a capital paranaense. Ao todo, o projeto irá percorrer 1.260 quilômetros, cruzando o estado de oeste a leste, e levando ao público o espetáculo teatral, “Os Tesouros do Natal”, do Teatro Lanteri. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas participem. As apresentações feitas em um caminhão-palco serão inteiramente gratuitas e abertas ao público.

Realizar um projeto desses é sempre um momento especial para nós. Levar arte, cultura, em uma época como a do Natal, é honrar com o compromisso que temos com o nosso estado de descentralizar ações e de proporcionar a todos os paranaenses um momento único. Esta é a sétima edição do projeto, e cada vez mais temos certeza que é um projeto muito feliz, pois nos dá um retorno imediato, que é a alegria do público que comparece”, conta Carlise Kwiatkowski, presidente do Provopar.

“A maioria das cidades aguarda a passagem da caravana com seu auto de Natal. Proporcionar esse momento para as crianças e suas famílias é mágico, assim como deve ser o Natal”, complementa Carlise.

O Natal Encantado do Paraná é uma realização Governo do Paraná, Provopar Estadual e Canal/MKT. O projeto tem patrocínio da Renault do Brasil e Sanepar.

Os Tesouros do Natal – Apresentado pelo Teatro Lanteri, ompanhia teatral que atua há mais de 20 anos, o espetáculo “Os Tesouros do Natal” traz um resgate à memória, oferecendo ao público um momento de relembrar brincadeiras e, principalmente, valorizar momentos em família.

Na peça, um avô e seu neto relembram histórias, brinquedos e brincadeiras, além de lembrar histórias sobre como as festas de natal eram comemoradas em outro tempo. “Queríamos que não só as crianças, mas também os pais lembrassem que é preciso parar com a correria do dia a dia para valorizar e desfrutar desses momentos juntos, em que pais, filhos e avós brincam juntos”, explica Simon.