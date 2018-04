Pinhalão:Polícia Civil pende moça por exploração sexual e tráfico

Cumprido mandado na Lavrinha

Agentes da Polícia Civil Tomazinense concluíram investigação que imputam crimes de corrupção de menor, exploração sexual de menores, abandono de incapazes e fornecimento se substância entorpecente a menor, todos contra a pessoa de Beatriz da Silva Teles (foto), 22 anos, moradora do pequeno povoado da Lavrinha, no município de Pinhalão.

A Justiça decretou a prisão preventiva da indiciada, que foi presa nesta quarta-feira, dia 11, após fugir de abordagem policial e se esconder na casa de uma moradora. Ela foi encontrada escondida debaixo da cama da moradora.

Beatriz está a disposição da Justiça na cadeia de Tomazina.

A autuada já cumpriu pena por tráfico de drogas. Recentemente, teve a destituição da guarda de seus três filhos pequenos, os quais estão atualmente no Abrigo Casa Lar de Tomazina. O marido de Beatriz, pai das crianças, também está preso na cadeia de Tomazina, cumprindo pena por crime de tráfico de drogas.

Os policiais civis de Tomazina ainda estão concluindo investigação de crime de tráfico em desfavor de um outro comparsa da moça, que poderá ter a prisão requerida pela autoridade policial nos próximos dias.