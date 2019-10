Pink Floyd se apresenta dia 12 no Vegas Eventos (vídeos)

Um tributo a uma das maiores bandas do planeta

Pink Floyd, a banda britânica de rock psicodélico e progressivo, formada em Londres no ano de 1965, é um dos grupos de rock mais influentes e de maior sucesso da história. A banda Crazy Diamond traz a magia do rock psicodélico do Pink Floyd. Fãs de carteirinha do grupo, tem um projeto cover inovador, com a escolha de músicos competentes e experientes, traz o melhor com perfeição inigualável. O compromisso com os arranjos originais e a alegria do rock and roll, são levados ao palco para todos que apreciam a boa música.

A exibição será dia 12 próximo (um sábado) partir das 22 horas no Vegas Eventos, no recinto de exposições da Efapi, em Santo Antônio da Platina.

O Pink Floyd inspirou e influenciou o trabalho de inúmeros artistas e bandas ao longo do tempo, entre elas algumas de grande peso e nome como Queen, Radiohead, Dream Theater, Rush, Nine Inch Nails, Korn, Queensryche, Scissors Sisters, além de Gorillaz, Porcupine Tree, The Mars Volta, Tools, 30 Seconds to Mars, Primus, Mudvayne, entre outras.

Formada em 2010 por músicos que tinham como objetivo criar um projeto de sucesso, o tributo ao Pink Floyd (o primeiro nome) nasceu tendo como principais características, além do talento e dedicação de cada um, a seriedade de sua formação, e o minimalismo de detalhes na execução das músicas de seu repertório, criando ótimas execuções de clássicos do Pink Floyd.

O objetivo da Crazy Diamond é fazer um show que agrade diferentes plateias e estilos, desde os que gostam da mais pura animação em uma noite de Rock and Roll, até os mais exigentes, aqueles que reparam nos detalhes na execução das músicas, arranjos, solos, ritmos.

A Crazy Diamond sempre buscou ser algo mais do que simplesmente uma banda “cover”, ou seja, mesmo sendo fiel à harmonias e técnicas básicas presentes nos arranjos originais das músicas, procura sempre dar um toque personalizado na execução. Seja na interpretação das vozes, nos solos de guitarra, nas frases e harmonias de baixo e violão, ou no ritmo impresso pela bateria, ou do saxofone, pode-se identificar o estilo particular criado pela banda, dando um “tempero a mais” no show.

Da seriedade dos grandes clássicos à energia dos sucessos, a Crazy Diamond traz a melhor opção em entretenimento.

Detalhes sem compromisso no telefone/whatspp:

(43) 99977-9878