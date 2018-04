Pioneiro Gás divulga mais ganhadores de promoção

Promoção válida para cidades de Santo Antônio da Platina e Abatiá

A Pioneiro Gás completa neste 2018 os seus seis anos de história e bom atendimento por todo o Norte Pioneiro, tanto no atacado quanto no varejo.

Trabalha com a bandeira da Supergasbras, líder mundial do segmento de gás de cozinha, que visa sempre buscar promoções para alavancar a comercialização em seu segmento.

Conheça mais dois ganhadores dos Sorteios Pioneiro Gás.

Também está animado a participar? Compre na Pioneiro Gás e concorra a brindes imperdíveis, como TV, Jogo de Panelas e Vale Recargas, todos os sábados.

Aproveite a promoção do Gás, de R$ 73,90 por R$ 68,00

LIGUE PARA O DISK ENTREGAS E RECEBA SEU CUPOM PARA CONCORRER TODOS SÁBADOS.