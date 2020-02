Placa “Rua sem Saída” é instalada na Vila Setti

Ação foi solicitada pelo vereador Luiz Carlos do Nascimento

As pessoas que utilizavam a via próximo ao Colégio Estadual Luiz Setti em Jacarezinho muitas vezes deparavam com uma rua sem saída e sem nenhuma indicação. A Rua Almirante Barroso fica ao lado do portão do estabelecimento de ensino e ao final dela existe uma escadaria.

O vereador Luiz Carlos do Nascimento solicitou através do Requerimento 127/2019, datado em 19 de outubro, que pudesse ser instalada uma placa indicativa de “Rua sem saída”. O Parlamentar destaca que já houve acidente devido a não existir a placa e poderia acontecer uma situação pior.

No final do ano de 2019 a placa foi instalada ao lado do Colégio Estadual Luiz Setti. “Quero agradecer por atender ao pedido dos moradores próximos que diariamente observam motoristas que acabam entrando naquela rua e tendo que voltar, pois não tinha uma placa indicativa”, finaliza Luiz Carlos do Nascimento.