Placa troca nome de município do NP por outro de São Paulo

Quatiguá passou a se chamar Quatingá

Quem passa pelo Norte Pioneiro com destino a Carlópolis, já se deparou com um erro drástico na placa de sinalização viária que corta Joaquim Távora. Na rua Paraná, no centro da cidade, no cruzamento com a rua Getúlio Vargas, no semáforo, há uma placa identificando o destino para os motoristas. A placa aponta o destino para se chegar ao Hospital Municipal Lincoln Graça e também à Câmara Municipal.

Mais abaixo, outra informação aponta o caminho para se chegar a Quatingá. Isso mesmo. O que era para ser identificado como Quatiguá, no Norte Pioneiro, passou a se chamar Quatingá.

Vale lembrar que Quatinga (sem o acento), é um distrito do município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O distrito foi criado em 1997 para facilitar a administração na região. Está distante 35 quilômetros do centro de Mogi das Cruzes, e é cercado pela Serra do Mar.

O erro pode até passar despercebido por alguns motoristas que passam pelo local, mas não para os moradores de Joaquim Távora, que usam as redes sociais frequentemente para debochar da troca de nome da cidade da região pela da Grande São Paulo.

Reportagem: Valdir Amaral/Especial para o npdiario