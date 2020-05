Platinense agride esposa e PM evita feminícidio

Indivíduo estava foragido da carceragem

Solicitação anônima relatou que um foragido da cadeia de Santo Antônio da Platina se encontrava agredindo sua esposa na Rua Pedro Prado, Bairro João Furtado neste fim de semana, os PMs da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram até o local onde abordaram o elemento.

A sua mulher confirmou a violência sofrida, dizendo ter sido agredida com socos no rosto e na cabeça, bem como o indivíduo tentou enforcá-la e ainda a ameaçou de morte. Toda a agressão foi presenciada pelos seus três filhos menores, sendo um de oi anos, outro de quatro e uma de três anos.

Em busca na residência, foi localizada em cima da mesa da cozinha uma bolsa pequena cor jeans, com detalhes em vermelho, contendo em seu interior várias ferramentas pertencentes a um veículo GM/Spin, cor preta, roubado em Siqueira Campos no mês passado.

O bandido agora recapturado é suspeito de participar do roubo desse veículo, bem como outros assaltos na região. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica, e enviado na sequência para a Delegacia de Polícia Civil.