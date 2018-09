Platinense aparece em jogo de futebol internacional

Atlético Paranaense venceu por 2 a 0

Bruno Marcel Ferreira, torcedor do Atlético Paranaense residente em Santo Antônio da Platina, apareceu na noite desta quarta-feira, dia 19, em rede nacional pelo canal Fox Sports .Ele acompanhava o jogo do Furacão contra o Caracas(time da Venezuela) no reformado Estádio Olímpico pela Copa Sul-americana e enviou vídeo comentando sobre o técnico do time brasileiro, Tiago Nunes, considerado a atual grande revelação do futebol do país (veja vídeo acima).

O torcedor também acertou o placar, dois a zero, ambos de Rafhael Veiga (veja melhores momentos em três minutos e meio abaixo).

Com o resultado, o Rubro-Negro pode até perder em casa por 1 a 0 que seguirá para a próxima fase da competição, quartas de final, com apenas oito clubes.O vencedor conquista uma vaga para a Libertadores do ano que vem.