Platinense aprovado em defesa de tese

Antenor Junior é poliglota

O platinense Antenor da Cunha França Junior, filho de Antenor da Cunha França (empresário) e de Cleusa Guarini França (fotos), defendeu nesta segunda-feira, dia cinco, sua tese de doutorado. Com o título: “Entre o anunciado e o realizado, a difícil superação do analfabetismo : um estudo sobre o programa Paraná alfabetizado (2004/2016)”, foi aprovado com grande sucesso pela banca examinadora.



Ele é Professor da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, formado em Ciências Sociais e Pedagogia.

É Mestre em Educação pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).Poliglota, atua em Sociologia na rede de ensino e na Educação de Jovens e Adultos, em Curitiba.

Junior é irmão da professora Tânia França, esposa de Cézar Arantes Godinho(prefeitura).