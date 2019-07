Platinense bêbado bate carro hoje de madrugada

Estava sozinho no veículo

Após ser acionado perto da uma hora da madrugada deste domingo, dia 14, o corpo de bombeiros platinense comunicou a Polícia militar para dar apoio num acidente de trânsito. No local, na rua Dário Vilela Bittencourt, as equipes encontraram um Fiat/Idea adventure, colidido contra um poste (foto) e seu condutor sentado na calçada com alguns ferimentos no rosto.

Ele foi levado até o Pronto Socorro Municipal para atendimento médico e posteriormente até a sede da 4ª Cia/PM para confecção do boletim de ocorrência. Oferecido o etilômetro, resultando em 0,87mg/l, sendo então dada voz de prisão por dirigir embriagado.

O veículo foi liberado a condutor devidamente habilitado com autorização do proprietário, pois estava em dia com a documentação. Depois, conduzido até a delegacia de Polícia Civil para demais providências.