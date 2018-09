Platinense cai no golpe do bilhete premiado

Mais uma vítima caiu no golpe do bilhete premiado em Santo Antônio da Platina na tarde desta segunda-feira, dia 17.

Dessa vez, uma mulher foi abordada perto do banco por um elemento moreno e magro e um obeso e branco que a convenceram a sacar cinco mil reais em troca de um pretenso bilhete premiado.

A “garantia” de que o suposto prêmio de R$ 500 mil seria transferido para a senhora era que os dois ganhassem R$ 20 mil, mas se “contentaram” com R$ 5 mil e acabaram desaparecendo em seguida.

A dupla estaria num carro de cor prata.