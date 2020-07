Platinense com cardiopatia é levado hoje de helicóptero para Arapongas (vídeo)

Paciente tem apenas 26 anos e trabalha na Darom Móveis

Um rapaz de 26 anos, vítima de insuficiência cardíaca, precisou ser encaminhado do Pronto Socorro Municipal Platinense em caráter de urgência para o Honcar (Hospital Norte do Paraná) da cidade de Arapongas.

A transferência foi realizada em torno de 12h50m deste domingo, dia 26, a partir do Estádio José Eleutério da Silva, onde a aeronave pousou e decolou.

As equipes local e de Londrina do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram o trabalho, com suporte da secretaria municipal de Saúde platinense.

O jovem, que é casado e tem um filho de seis meses, é segurança da Darom Móveis, loja situada na rua Marechal Deodoro, sentiu-mal pela manhã. Agora, estabilizado, apresenta quadro sem risco de morte.