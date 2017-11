Platinense comemora 100 anos com família e amigos

Festa foi promovida neste domingo em Santo Antônio da Platina

Rodolfo Ferreira, mais conhecido como seu Lota, patriarca de família querida do Norte Pioneiro, completou seu centenário neste domingo, dia 26. Na verdade, a data correta seria o próximo dia 22, mas por causa do excesso de confraternizações de fim de ano, decidiu-se antecipar. A festa surpresa atraiu dezenas de pessoas no Villas Espaço de Eventos , em Santo Antônio da Platina para um almoço cheio de emoção e alegria.

Torcedor do Corinthians, o aniversariante pode ver antes dos “Parabéns a Você” um vídeo do técnico Tite, ex-Timão e atual Seleção Brasileira, mandar um cumprimento pessoal e especial através do aplicativo Whataspp. A mensagem foi conseguida pelo filho Manoel, o Arroz, que tem um amigo próximo ao treinador.

Seu Lota vive na sua casa à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo da esquina da Rua Munhoz da Rocha, no centro da Cidade.

Viúvo há aproximadamente 16 anos de Maria da Silva Ferreira com quem foi casado por 60 anos e teve três filhos: João Carlos,o Feijão, Manoel Carlos e Rosa Letícia,

quatro netos e seis bisnetos, está lúcido.

Ele já foi sapateiro quando adolescente. Depois ajudou numa venda o seu pai, Manoel Alves Ferreira, mais conhecido na época por Neco Rodolfo.Teve 12 irmãos, sendo quatro do primeiro casamento e oito do segundo.

Pela sala de visitas e de televisão o que muito se vê são fotos da família: esposa, filhos, netos e, também de futebol. “Gostava de jogar e era muito rápido, muito veloz, também um bom marcador”. Orgulhoso mostrou alguns objetos ‘espalhados’ pelas salas com o símbolo do Corinthians. “Sou corintiano e católico e gosto muito de futebol”.

Na cozinha ele orgulhosamente mostrou um rádio de marca ‘Pionner’ e uma balança que usou quando trabalhava em sua venda.

Rodolfo Ferreira recebeu, em 22 de dezembro de 2007, aprovado pelos Poderes Executivo e Legislativo, o Título de Cidadão Benemérito Platinense.

Leia também: https://npdiario.com/comportamento/seo-lota-completou-99-anos/

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO