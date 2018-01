Platinense curado de síndrome rara faz depoimento emocionante

Conta a provação que passou

O jovem platinense Jayro Henrique (fotos) , de 27 anos, ficou internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.Torcedor fanático do Atlético Paranaense, estuda Educação Física na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) e tem uma filha.

Católico praticante, expôs nesta quinta-feira, dia 18, seu agradecimento a Deus pela cura de Síndrome de Stevens-Johnson, caracterizada por reações mucocutâneas potencialmente fatais causadas por hipersensibilidade a fatores diversos, como infecções por vírus, fungos, bactérias, afecções do tecido conjuntivo, tumores malignos, vacinas e diversos fármacos.

Foi primeiramente descrita em 1922, por Stevens e Johnson. Esses médicos relataram casos de dois pacientes que apresentavam erupções cutâneas generalizadas, febre contínua, mucosa oral inflamada e conjuntivite purulenta severa.

O texto, escrito por Jayrinho (como é chamado) numa rede social, é transcrito abaixo:

Milagre da minha vida.Começo hoje aqui a contar um pouco mais da minha história nos últimos meses, semanas e dias…

Abaixo dois extremos, duas fotos, separadas por apenas 55 dias.

Foi o tempo necessário para mais do que nunca Deus me mostrar que existe sim milagres, que a cura existe e que ele sempre está conosco em todos os momentos de nossa vida.

20 de Novembro de 2017: ainda internado em um leito do Hospital Nossa Senhora da Saúde, eu não sabia qual seria o meu amanhã, sofrendo de uma síndrome rara com nome Stevens – Johnson, a luta incessante durante dias, noites e madrugadas, com muita dor e vendo cada pedaço de minha pele com bolhas e feridas.

15 de Janeiro de 2018: ao lado do Nosso Senhor Jesus das Santas Chagas na Igreja N.S de Guadalupe na cidade de Curitiba agradeço pelo dom da vida e pelo milagre imposto a mim, depois de muitas orações e uma fé que consegui resgatar eu voltei, curado para a partir de hoje contar minha história pelos quatro cantos.

Lembre-se: “QUANDO SE TEM FÉ, A VIDA NUNCA TEM FIM!

Em breve irei postar mais fotos e vídeos, onde vou descrever e compartilhar com vocês minha vida.

