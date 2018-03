Platinense de 14 anos apreendido com maconha

Na Vila Ribeiro

Nesta quinta, dia 1º, durante patrulhamento, a Polícia Militar se deparou com um menor de 14 anos já conhecido no meio policial. Ao avistar a viatura, o indivíduo tentou fugir pulando o muro de uma residência. A equipe o localizou logo em seguida, escondido em meio aos veículos da casa. Ao realizar a busca pessoal, foi localizada em um dos bolsos na calça, dentro de uma caixa de cigarros, uma porção de maconha. Diante do fato o menor foi apreendido e encaminhado juntamente com seu responsável à delegacia.