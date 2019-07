Platinense de 18 anos diz que matou por ofensa contra pai

Testemunhas do crime também foram presas

André Aparecido Lopes, 38 anos, foi assassinado com extrema violência no começo da noite desta quinta-feira, dia 18, na rua Mário Giovannetti, 311, no Conjunto Habitacional Junior Afonso, em Santo Antônio da Platina.

Conhecido por Dacote, morava numa casa simples com o irmão, e foi morto na cozinha provavelmente a golpes de madeira.O Instituto Médico Legal levou o corpo para necrópsia em Jacarezinho.

O homicida fugiu do local imediatamente após o crime e foi identificado.

Às 20h50m, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão assim que encontrou o rapaz, em frente ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina. Ele estava no local aguardando um mototáxi.

Com 18 anos de idade, negro, com baixa escolaridade, passagens quando menor por tráfico de drogas e desobediência, confessou, mas não revelou exatamente a arma do crime.

Pelo estado do cadáver, estava com muito ódio ao cometer o assassinato.

Testemunhas (irmão e cunhada da vítima) foram até a 4ª Companhia da PM para fazer o reconhecimento, pois o viram quando fugia.

Lopes afirmou ter bebido um litro de cachaça, estava junto com a vítima, que xingou o falecido pai dele “que não prestava”. Ficou nervoso com isso e partiu para cima e trocaram socos. Depois disso, pegou um pedaço de pau e deu dez golpes no homem. Alegou ter cometido o homicídio porque a vítima estava caçoando dele.

Duas pessoas tentaram pegá-lo, mas conseguiu fugir.

Ao verificar a documentação das testemunhas do crime (cunha e irmão de Lopes) , foi verificado que ambos possuíam mandados de prisão em seu desfavor, sendo dada voz de prisão também aos dois.