Platinense de 9 anos será transferida para Londrina com sintomas da Covid-19

Criança está sendo atendida por equipe médica hoje

Exclusivo: Uma menina de nove anos espera, neste momento, uma ambulância avançada do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para ser encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina. A platinense está internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto) com fortes sintomas da Covid-19 e o médico pediatra Claudinei Oliveira considerou mais recomendável a transferência.

Ao npdiario, dr. Claudinei disse que não conhecia a paciente.

“Ela foi atendida pelo Serviço de Pronto Socorro do Nossa Senhora través da profissional de medicina de plantão, estou dando um suporte a ela como médico na retaguarda. É que a criança, que está com desequilíbrio de glicose ou seja, sinais de diabetes, ainda tem associados sinais e sintomas respiratórios que podem ser de Brocopneumonia, Covid-19 e/ou outros diagnósticos possíveis’, assinalou, adicionando: “O médico da equipe aérea achou mais prudente que seja por via terrestre através do suporte avançado do SAMU”.

Um helicóptero do governo estadual chegou a desembarcar na tarde deste sábado, dia quatro, em Santo Antônio da Platina, como sempre gerando muita curiosidade, mas a aeronave não carrega pacientes com suspeitas do novo coronavírus e retornou para Londrina, onde permanece baseada.

A Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro não atende menores da idade da garota. Hoje, na UTI há cinco pacientes(três com a Covid-19) e na semi-intensiva oito(todos com suspeitas da doença), de acordo com o coordenador técnico, médico Anderson Hinterlang.

Mais detalhes a qualquer momento.