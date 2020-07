Platinense de nove anos não está com a Covid-19 e terá alta amanhã

Raquel Crepaldi permanece estável, disposta e muito grata

A menina de nove anos que foi levada de ambulância avançada do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao Hospital Universitário de Londrina. no último sábado, dia quatro, está bem e vai receber alta amanhã. A platinense estava internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde com sintomas da Covid-19 e o médico pediatra Claudinei Oliveira considerou mais recomendável a transferência.

Na manhã desta terça-feira, dia sete, familiares de Raquel Fernandes Crepaldi (fotos) informaram ao npdiario que a pequena paciente tem diabetes e que “havia muita acidez no sangue”, mas a doença está controlada e a criança seguirá sua vida normalmente.

Um helicóptero do governo estadual chegou a desembarcar no sábado, como sempre gerando muita curiosidade, porém a aeronave não carrega pacientes com suspeitas do novo coronavírus e retornou para Londrina, onde permanece baseada. Raquel foi encaminhada de ambulância.

A família agradece a todos os profissionais da saúde envolvidos e também as milhares de orações pelo restabelecimento da garota, que está alegre e disposta, além de muito feliz sabendo que voltará para casa nesta quarta-feira.

