Platinense denuncia maconha escondida por filho em casa

Porções estavam numa bolsa oculta no porão

Na manhã deste domingo, dia cinco, a Rocam (Rodas Ostensivas com Motocicletas) apreendeu drogas no porão de uma casa localizada na rua Aurelino Alcântara da Silva, bairro Porto Seguro, em Santo Antônio da Platina. De acordo com as autoridades, deslocaram-se ao local após a denúncia da mãe de um viciado que mora na residência, a qual informou ter o produto ilegal dentro de uma bolsa.

No endereço, localizaram o suspeito, entretanto, ele fugiu ao notar a presença policial. Em contato com a mulher, desceram até o sótão e confirmaram a denúncia, encontraram o objeto (bolsa) com:

614 gramas de maconha;

Cinco aparelhos celulares;

Quatro baterias de celulares;

Um carregador;

Uma bolsa.

Diante dos fatos, a droga e os objetos foram encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil.