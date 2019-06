Platinense é medalhista no campeonato paulista de Karatê

Ele tem apenas 18 anos

Matheus Asanuma Lemes de Toledo é atleta de karatê de Santo Antônio da Platina. Recentemente, disputou a etapa final do Campeonato Paulista de Karatê 2019 realizada em São Bernardo do Campo (grande ABC),onde conquistou o 3° lugar, ganhando a medalha de bronze.

Com esse resultado também garantiu a classificação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê.

Foram várias disputas pelo estado de São Paulo, com destaque para a etapa de Araraquara, onde o atleta Platinense conquistou Prata e a pontuação necessária pra se classificar para a final do Paulista.

Na grande final, a categoria do atleta (Senior) contou com 21 dos melhores atletas paulistas (com mais pontuação) e apenas os oito primeiros se classificariam para o Brasileiro.

Matheus completou 18 anos em maio. Essa foi sua primeira participação em um Campeonato Oficial e seu desempenho teve um grande destaque pois enfrentou atletas bem mais experientes nesse tipo de competição.

Ele disputou o Campeonato Paulista pela equipe de Ourinhos , liderada pelo Sensei Adilson Oliveira, embora seja treinado pelo Sensei José Elias Sabbag e seu filho Robson Sabbag na academia do próprio Sensei, o qual ele possui gratidão, admiração e respeito.