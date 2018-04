Platinense é o novo Delegado do Conselho dos Contabilistas do Paraná

Ele é platinense e conceituado em todo o estado

O empresário contábil Geraldo Ribeiro (fotos) é o novo Delegado do CRC-PR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná).Ele é de Santo Antônio da Platina.

Substitui Valdemar Serra, que por 13 anos prestou relevantes serviços a entidade).

O cargo de Delegado é exercido, como função de confiança, sem remuneração e são profissionais abnegados que dedicam parte de seu tempo em benefício da profissão contábil, com dedicação e empenho.

Além de auxiliar o Conselho na organização dos serviços de fiscalização e registro, tem que ter também uma grande interação com a sociedade de sua jurisdição (classe contábil, empresarial, escolas, universidades, órgãos públicos municipal, estadual e Federal), um relacionamento político-social buscando divulgar a entidade na região onde atua, proporcionando, assim, uma maior aproximação do CRC/PR com o profissional e com a comunidade. Ele é o representante o Conselho na sua região, pois a Delegacia é uma extensão do CRC/PR.

