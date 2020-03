Platinense ensina como ganhar dinheiro rápido no mercado financeiro

Ele não é corretor e sim orientador de investimentos

O investidor Diego Silva (vídeo e fotos), trabalha no Mercado Financeiro há dois anos num escritório no centro de Santo Antônio da Platina. Antes era empresário no ramo de cestas básicas tinha oito funcionários, viu uma grande oportunidade nesse segmento e hoje orienta pessoas com pouco ou muito capital.

Estudou Teologia, diz que a leitura é muito importante para conhecimento e sempre está comprando livros para adquirir mais experiência, conhecimento, “informações nunca são demais”, ensina.

Começou a gostar e pesquisou bolsas de valores e suas especificidades. Depois de estudar bastante, comprar muitos cursos caros que só ofereciam teorias e não ensinavam a operar na prática, Diego usou seu tempo e conseguiu aprender a analisar o mercado, “temos que sempre avaliar as oportunidades”.

Já ajudou mais de 60 pessoas com o curso e 12 já estão tendo resultados positivos frequentes no mercado. Sua equipe tem uma taxa de acerto de 75%, “são investidores de 200 reais, 500, reais, dois mil reais…Não importa, ganham dinheiro todos os dias com baixo risco. Nós não pegamos dinheiro de ninguém, não somos corretores e nem apostadores, apenas ensinamos a trabalhar nesse mercado, basta ter acesso à internet e o conhecimento para a atividade após se cadastrar”, afirma.

Day trading, day trade ou intraday trading (do inglês, literalmente: compra e venda no mesmo dia), é uma modalidade de negociação utilizada em mercados financeiros, que tem por objetivo a obtenção de lucro com a oscilação de preço, ao longo do dia, de ativos, como a Petrobras e Usiminas, por exemplo.

O especulador, profissional ou amador, de day trading é chamado de day trader. Tal atividade ganhou impulso com as plataformas de negociação eletrônicas, que se tornaram populares pela internet.

O day trading consiste na compra e venda, ou venda e recompra de um mesmo ativo financeiro – que pode se tratar de ações, derivativos, commodities (soja em grãos, por exemplo) ou moedas – no mesmo dia, pelo mesmo especulador ou por meio de uma mesma sociedade corretora. Dependendo do prazo entre a compra e venda diferente

O trader é um investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado. Volatilidade, na área financeira, é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia num período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação, e, por isso, a volatilidade é uma medida de risco

Basicamente, ele busca ganhos financeiros realizando a compra e a venda de ações ou outros ativos negociados em Bolsa, “90% é disciplina, em poucos dias a pessoa aprende o essencial e já começa a investir”, observa Diego, com seu jeito ágil de falar.

O trader é fundamental para o funcionamento do mercado, pois ele é quem ajuda a “precificar” os ativos no curto prazo, além de dar liquidez ao mercado. Liquidez corresponde à velocidade e facilidade com a qual pode ser convertida em caixa,ou seja, dinheiro.

O aumento da volatilidade aqui no Brasil nos últimos anos e a evolução das ferramentas utilizadas e até mesmo a criação de novos produtos possibilitaram um forte aumento nos ganhos desse profissional, fortalecendo ainda mais essa carreira do mercado financeiro.

Não é preciso ter uma formação específica para ser trader: pode não ter curso superior e nem muito estudo, ser pedreiro, mototaxista, economista, médico, engenheiro, designer ou professor de Filosofia e mesmo assim se tornar um ótimo trader.