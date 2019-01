Platinense está em UTI após acidente com motocicleta

Ele tem apenas 21 anos

João Paulo de Oliveira (fotos), de 21 anos, permanece na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, para onde foi levado no começo da madrugada deste domingo, dia 13.

O jovem sofreu acidente com sua Kawasaki 650 cilindradas perto do Mirante,na PR-439, subida da ponte do rio das Cinzas.

Foi atendido no Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina, mas teve que ser encaminhado para a cidade vizinha.

O rapaz é platinense, estaria viajando com um grupo de amigos no trecho entre Ribeirão do Pinhal e teria se perdido numa curva.