Platinense estudante de mestrado participa de congresso na Colômbia

Ele trabalha na Extinpel

De 23 a 27 de abril aconteceu na Universidad de Los Andes, em Bogotá, na Colômbia, o 21º Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software (Cibse 2018). Nesse importante evento do segmento, participou o platinense Patrick Rodrigo da Silva (fotos), que é Analista de Informática na empresa Extinpel, de Santo Antônio da Platina.

Ele participou como conferencista com o projeto “Gestão do conhecimento em equipes de testes ágeis: uma pesquisa”, dentro da área de atuação que é ‘Testes de software e Gestão do Conhecimento’.

Segundo informou Patrick, “foi um ano de pesquisa em empresas que empregam metodologias ágeis, a fim de descobrir como o conhecimento era compartilhado entre os membros da equipe de teste de software. E, no término da pesquisa, desenvolvi junto com minha orientadora Érica Souza, um artigo científico que foi esse que apresentei”.

O profissional é estudante do curso de Mestrado em Computação Aplicada, com linha de pesquisa em engenharia de software, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Cornélio Procópio. “Ter um artigo aceito em uma conferência internacional é o sonho de todo estudante e, com a força de Deus e da minha família consegui estar lá”, enfatizou Patrick Silva.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario