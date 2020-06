Platinense festeja aniversário trocando doces por doações (vídeo)

Ela é irmã da pedagoga Viviane Magalhães Pimenta

Em tempos de pandemia, evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social se tornaram algumas das orientações mais ouvidas. Pensando nisso, uma fotógrafa de Santo Antônio da Platina, que atualmente mora em Curitiba, resolveu comemorar seu aniversário de um jeito bem diferente. Fez marmitas para os convidados e, como presente, pediu doações.

“Essa ideia surgiu devido ao isolamento,esse vazio social que a gente vem sentindo, saudade dos amigos, vontade de ver, nem que seja à distância. Saber que estão bem. Por causa do meu aniversário, resolvi fazer marmitas com coisas de festas, docinhos, salgadinhos, bolo de aniversário e entregar aos amigos que quisessem passar em minha casa e receber essa marmita”, contou Simone Magalhães.

Ao entregar as marmitas para que cada um de seus convidados comemorasse o aniversário em casa, Simone pedia apenas uma coisa: que as pessoas lhe ajudassem com doações.

Como sempre trazem um mimo ao aniversariante, pedi que trouxessem uma cesta básica para que fosse doado a uma instituição de caridade”

Depois de comemorar o aniversário, a moça levou as doações até a Pastoral do Migrante, em Curitiba, que precisa da ajuda das pessoas para continuar ajudando quem está com dificuldade neste momento.

O fato acabou em reportagem de televisão em Curitiba.

“Essas doações que têm vindo para nós é o que mantem os migrantes vivos. Recebemos com muito amor, porque nos colocamos no lugar do outro”, comentou Edézia Sato, assistente social da pastoral.

Para Simone, o aniversário certamente vai ficar marcado para a vida toda. Não só por causa da pandemia, mas por esse momento ruim ter a motivado a fazer um ato solidário.

Disseminar o bem, em meio ao caos da pandemia

A ideia da fotógrafa é despertar nas pessoas esse mesmo espírito solidário. Por isso, quem quiser ajudar, as doações são bem-vindas, como explica a assistente social da Pastoral do Migrante, que fica no bairro Santa Felicidade, bem ao lado da Paróquia São José e Santa Felicidade.

A prioridade maior neste momento agora são alimentos, roupas de frios e cobertores e edredons, isso é tudo para eles”

O telefone para contato é o (41) 3272-0466, mas as doações podem ser levadas diretamente ao endereço da Pastoral do Migrante, que fica na Avenida Manoel Ribas, 6252, em Santa Felicidade.