Platinense ganha R$ 80 mil no Nota Paraná

Ele é bancário

O gerente de Relacionamento do banco Santander Brasil,Marcelo Padilha Paulino (fotos) de 33 anos, residente em Santo Antônio da Platina, ganhou R$ 80 mil. Ele, que estudou Administração numa faculdade de Ourinhos(SP), fui um dos três principais ganhadores do sorteio especial de junho do Nota Paraná , que receberam os prêmios nesta quarta-feira (19), em solenidade na Secretaria de Estado da Fazenda, em Curitiba.

Por ser o mês dos Namorados, o valor dos prêmios foi multiplicado por quatro. Marcelo é namorado da platinense Thais Altvater.

Ou seja, sorte do contribuinte Luciano de Paula, que mora na Capital, e ganhou o primeiro prêmio, de R$ 200 mil. Anderson Luiz Vieira Falkembach de Lima, de Cascavel, foi contemplado com R$ 120 mil. Já o terceiro prêmio, de R$ 80 mil, saiu para Marcelo Paulino Padilha, de Santo Antônio da Platina.

Graças a compra de um carro zero devidamente registrado no CPF, Marcelo tinha 1.109 bilhetes em disputa. Ganhou e no mesmo instante já quitou o financiamento do automóvel. “Além de fazer o correto, você concorre a prêmio e pode ganhar, assim como eu. Aconselho a todos colocar o CPF na nota”, disse.

VALORES DISTRIBUÍDOS – O Programa Nota Paraná disponibilizou até este mês de junho mais de R$ 1,47 bilhão em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o Estado. Já são mais de 2,60 milhões de cidadãos cadastrados.

Deste valor, foram repassados R$ 136,7 milhões para as 1.309 entidades beneficentes cadastradas e que já receberam mais de 391 mil notas por meio de doações.

São contempladas instituições das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, desportes e cultura de todas as regiões do Paraná.

Desde março de 2016, foram doadas a entidades 407.478.354 notas fiscais. “É muito importante pedir a nota fiscal para combater a sonegação. Se a pessoa não quer colocar o CPF, pode doar para algum entidade participante do programa”, ressaltou Marta Gambini, coordenadora do Programa Nota Paraná e auditora fiscal da Secretaria da Fazenda. “Era um programa fiscal que agora virou social também”, afirmou José Ayres dos Santos Júnior, diretor-geral da Receita Estadual.

COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site. Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.