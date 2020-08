Platinense levada de helicóptero com infarto é infectada em hospital de Londrina

Paciente tem 46 anos e duas filhas em Santo Antônio da Platina

Maria Aparecida Quirino (fotos), de 46 anos, tem cardiopatias, precisou ser socorrida no último dia 18 e levada de Santo Antônio da Platina de helicóptero para Londrina. A aeronave do Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU) pousou e decolou no pátio do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Ela, muito estimada na cidade, permanece desde então no Hospital Evangélico de Londrina, onde acabou sendo infectada pela Covid-19.

A secretária municipal de Saúde platinense, Gislaine Galvão, confirmou a informação e disse que a paciente está sendo acompanhada e bem tratada.

As duas filhas de Maria Aparecida pedem orações.