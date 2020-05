Platinense mata advogado e depois se suicida (vídeos e fotos)

Estudava no Instituto Federal de Cornélio Procópio e tinha 22 anos

O estudante universitário Junio Braz (fotos e vídeo), de 22 anos, matou a golpes de faca o advogado Emilson de Oliveira, 64, no escritório do profissional no final da tarde de quinta-feira, dia 30, em Cornélio Procópio. Em seguida, o rapaz, que era filho da coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Rio Branco, Vânia Faria, de Santo Antônio da Platina, se matou enforcado.

O motivo não está totalmente esclarecido, mas a versão mais crível é que o jovem, que estudava no Instituto Federal procopense, teria se irritado porque colegas moravam num imóvel e sua mãe era avalista. Abandonaram o lugar sem pagar e o advogado dono da casa entrou na Justiça e conseguiu bloquear o pagamento do salário da mãe liminarmente.

Para o crime, colocou chapéu e máscara pretas, invadiu o local, na avenida Minas Gerais, que também funciona como escritório de contabilidade, atacou o homem e fugiu jogando a faca pelo caminho.

A faca usada no crime foi encontrada pelos policiais que atenderam a ocorrência num bueiro perto do edifício.

A OAB Paraná repudiou o ocorrido.O presidente da subseção, Cássio Telles, disse que a entidade irá acompanhar de perto as investigações, para que haja uma rigorosa apuração e elucidação do caso. A vítima era pai do também advogado Emilson de Oliveira Júnior.

O corpo chegará em Santo Antônio da Platina em torno de 20 horas no velório da Funerária Santo Antônio e será sepultado neste sábado, dia dois, em horário a ser divulgado.