Platinense morre após explosão de botijão de gás

O corpo ficou carbonizado

Valdomiro Silva, de 57 anos, perdeu a vida em torno de 19h45m desta quarta-feira, dia 12, na última casa da esquerda da rua F no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina.

Ele estava sozinho no imóvel, onde morava, quando explodiu o botijão de gás. Vizinhos tentaram salvar o homem, conhecido como Titi, mas não conseguiram.

O corpo de bombeiros chegou rápido, mas nada pode fazer.

Titi, que não era casado e nem tinha, filhos, foi vigilante durante muitos anos do Hospital Nossa Senhora da Saúde, era irmão do falecido Kil Maravilha, corretor da cidade.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo que será entregue aos familiares para o sepultamento nesta quinta-feira, dia 13.