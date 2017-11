Platinense participa de torneio de judô em Santa Catarina

Ele teve apoio de populares e empresários

O jovem platinense Murilo Paganardi Sobaranski participou no último dia 24, em Balneário Camboriú (SC), do Meeting Interestadual Interclubes de Judô 2017 (Brasileiro Sul) que contou com a participação de dezenas de competidores.

Ele, que treina pela equipe platinense Judô Cintra, competiu com atletas de alto nível de sua categoria. “Foi uma competição bem difícil, porque estavam no tatame garotos que são campões em seus respectivos Estados, mesmo assim, acreditamos que foi um bom desempenho”, disse Ezequiel Sobaranski, pai do garoto Murilo que o acompanhou na viagem e é o maior incentivador para que o filho esteja treinando e competindo.

Ainda segundo ele “vamos treinar mais ainda para o ano que vem disputarmos os campeonatos que virão pela frente, sempre evoluindo nestas competições de alto nível”. Ezequiel ressaltou que a viagem e estadia forma possíveis graças ao apoio de algumas pessoas e estabelecimentos comerciais, dentre os quais um empresário que se sensibilizou com recente reportagem do npdiario e entrou em contato e ajudou, porém, pediu para não ser revelado seu nome e nem do empreendimento em que está à frente, mas que incentiva o esporte e a dedicação do atleta platinense.

“Além deste empresário, minha gratidão também ao npdiario pelo incentivo, assim como recebemos da Maçonaria, do Marcel Rezende Malerba, do Chico da Aramon, do Luciano Moraes, de meus familiares e outros amigos, foi gratificante ter o apoio de todos”. E finalizou lembrando o treinador: “e ao sensei Dario Cintra de Souza, nosso eterno reconhecimento pelo trabalho que tem com esses meninos, não somente meu filho, mas os garotos que gostam de judô”.

Murilo Sobaranski, no mês passado, ficou em primeiro lugar na categoria Sub-11, com peso até 33 kg, no Campeonato Paranaense de Judô disputado, no Ginásio de Esportes ‘Joval de Paula Souza’, em Araucária (PR) e é uma revelação no judô em Santo Antônio da Platina (Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario).