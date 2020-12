Homem de 34 anos estava com maconha e Taurus calibre 38

Um platinense foi preso na PR-436 em torno de 15h20m deste domingo, dia 29, em Ribeirão do Pinhal. Dupla que estava com ele foi liberada, mas terá que prestar contas à Justiça.

A equipe recebeu informações da Agência Local de Inteligência, com referência a um GM/Corsa de cor branca, no qual o condutor transitava com droga e/ou arma em seu interior, pois era envolvido com tráfico em Santo Antônio da Platina.

Assim, a equipe deslocou-se nas proximidades do Lar São Vicente, percebeu o veículo e iniciou acompanhamento tático, fazendo abordagem momentos depois. O passageiro (34 anos) ao sair do carro arremessou um objeto num quintal de uma casa próxima.

Era um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, carregado com seis munições intactas. Num saco plástico transparente, o qual estava com o indivíduo, havia uma porção de maconha (45 gramas). Em revista mais detalhada havia outra porção da erva (8 gramas) acondicionado no console.

Diante dos fatos, os três ocupantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para demais procedimentos.