Platinense que levou tiro já fez cirurgia e está bem

Adolescente de 17 anos recebeu bala perdida no Bela Manhã

A PM platinense estava se deslocando 22h20m para atendimento de disparo de arma de fogo, no Bairro Bela Manhã quando na marginal da rodovia BR-153 se deparou com uma motocicleta com o condutor e uma passageira sem capacete.

Realizada a abordagem constatou ser a vítima (adolescente de 17 anos) dos disparos de arma de fogo. A adolescente foi encaminhada ao Pronto Socorro local, onde, após atendida, informou que não sabia o que aconteceu simplesmente que estava na via pública e foi baleada não sabe por quem.

Na sequência, seu irmão chegou ao PS o e relatou quem era autor dos disparos, indivíduo morador do Beco do Horto, o qual tinha a intenção de alvejar outro indivíduo, também identificado. Foram tomadas as devidas providências.

A menina foi submetida a cirurgia no Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas permanece estável sem risco de morte.