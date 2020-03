Platinense Raiza Alves Rezende assume concurso e torna-se Promotora da Justiça

A posse foi na última sexta-feira, dia 27

Raiza Alves Rezende, formada desde 2015 no curso de Direito da (UENP), Universidade Estadual do Norte do Paraná, recentemente foi aprovada em um concurso público para o cargo de Promotora da Justiça de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina.

Filha do saudoso Ademir Rezende e de Niltes Alves Rezende, após se formar trabalhou como Assessora em Mandaguar(PR)i e atualmente assumiu a comarca de Laguna (SC). Seus pais a parabenizam por essa tão importante conquista profissional.