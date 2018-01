Platinense sofre AVC hemorrágico e é levado de helicóptero

Para o Hospital Universitário de Londrina

Pedro Miguel dos Santos, de 52 anos, morador do Núcleo Habitacional José Afonso em Santo Antônio da Platina, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Pronto Socorro Municipal em torno de 12h10m.

Devido o estado grave foi acionado o helicóptero do governo do Paraná na tarde deste domingo, dia 28.

O paciente, que reside sozinho e não se tem notícias de familiares, foi encaminhado para o HU(Hospital Universitário de Londrina), com risco de morte.

Esse tipo de AVC é o menos comum de ocorrer, porém não deixa de ser grave. Ele acontece quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo localizado dentro do crânio do paciente, causando uma ação irritativa por conta do contato do sangue com o parênquima nervoso (tecido cerebral com maior função).

Além disso, essa inflamação, juntamente com a pressão que o coágulo faz sobre o tecido nervoso, prejudica e degenera o cérebro, bem como a sua função.