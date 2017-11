Platinenses na fase final da Olimpíada Rural de Matemática e Português

Competição terá participação de 50 estudantes

Três adolescentes que participaram do curso Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) em 2017 disputam nesta sexta-feira, 1º, da fase final da Olimpíada Rural de Matemática e Português do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, durante o Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais. Júlia de Souza Silva, 17, Aline Moraes Toledo, 17, e Karina Porto Moraes, 18 (foto), representam Santo Antônio da Platina na competição que terá a participação de 50 estudantes de várias cidades do Paraná.

Aline, Karina e Júlia são filhas de agricultores e participaram ao longo do ano do curso Jovem Aprendiz Rural, uma iniciativa do Senar com o apoio do Sindicato Rural patronal de Santo Antônio da Platina (foto), onde as aulas teóricas foram apresentadas. Nas últimas semanas, apesar das atividades cotidianas elas dedicaram duas horas do seu tempo se preparando para a competição.

Karina é a única das três que já concluiu o Ensino Médio. Ela disputa a categoria Língua Portuguesa. Na seletiva,a moça conseguiu nota 9,9. A nota de corte definida para as duas modalidades esse ano foi de 9,5. Aline e Júlia obtiveram notas 9,8 e 9,7, respectivamente na categoria Matemática.

A iniciativa tem como objetivo principal criar o hábito de estudar de uma forma diferente e trazer um novo estímulo para os jovens aprofundarem seus conhecimentos.

Em 2017, o Sistema Faep/Senar-PR registrou 1.468 inscrições, sendo 783 de matemática e 685 de português. Desse total, foram classificados 100 alunos, os 50 melhores alunos da modalidade Matemática e os 50 melhores alunos da modalidade Português.

“São casos como esse que nos estimulam a lutar pelos nossos jovens, que vivem no campo e serão os nossos futuros professores e patrões”, afirma o presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior (foto).