Platinenses curtem inédita Caravana de Natal a partir de quarta-feira

Shows e distribuição de brinquedos e guloseimas

A partir das 19h30m da próxima quarta-feira, dia 11, na Casa do Papai Noel, muita animação e alegria no coreto da praça da igreja Matriz e no centro com a Caravana de Natal, em Santo Antônio da Platina.

Programadas Abertura da casinha do Bom Velhinho, Entrega da Chave da Cidade e haverá também parque de diversões, distribuição gratuita de brinquedos, balas, pirulitos, pipoca e algodão doce para as crianças.

A promoção é da prefeitura platinense com organização da secretaria da Indústria, Comércio e Turismo e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação Comercial e Empresarial.

Patrocínio: Unopar ; SESC; Fanorpi; Multiplacas ; RM Ar Condicionado; Farmácia Nissei; Imobiliária Markize e Npdiario.

Todos os envolvidos estão ansiosos e certos do sucesso por causa da dedicação e profissionalismo.

Previsto show pirotécnico e presença de bonecos com personagens infantis conhecidos.

O secretário Antônio Marcos de Souza (fotos) detalhou que a Caravana se apresentará num palco de 12 por oito metros com 30 canhões de LED, além dos 28 artistas, entre atrizes, atores, palhaços, músicos e acrobatas.

“Será um show para toda a família”, garante Marcão.

As exibições serão nos dias 14 (sábado), 15 (domingo), 18 (quarta-feira), 20 (sexta-feira) e 21(sábado).

Foram confirmados Ballet do Studio Bella’s Lu e Corais do Projeto Boia-fria, da Pastoral do Menor e do Centro de Convivência do Idoso.