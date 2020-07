PM age em festa com aglomeração em Ibaiti

Feita a apreensão do aparelho de som e confeccionado o TC

Depois de solicitação anônima relatando som alto em residência no fim de semana, equipes foram até o local, na Rua Osório Ferreira Melo, em Ibaiti, onde foi constatado uma festa com aglomeração de pessoas, bem como constatado som alto proveniente de caixa acústica.

Identificado a responsável pela residência, a qual foi informada quanto ao descumprimento do decreto municipal n° 2.068, sendo encaminhada até a sede da 3ª CIA para confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), bem como feita a apreensão do aparelho de som (som).

Resultados:

Uma pessoa encaminhada (36 anos);

Uma caixa de som acústica marca Philips apreendida.