PM apreende adolescente após fuga em Jacarezinho

Condutor tem 17 anos

Nesta segunda-feira, dia dois, um menor foi apreendido na rua Anacleto do Carmo, em Jacarezinho, após fugir da Polícia Militar que estava fazendo patrulha.

De acordo com as informações, viram o jovem dirigindo uma motocicleta Honda Biz, com outra pessoa na garupa, a qual desceu do veículo e foi em direção a um grupo de pessoas, indicando que estava armado. Neste momento, deram voz de abordagem, mas os dois não acataram e a fuga se iniciou.

Apesar de durante a escapada a viatura apresentar problema, perdendo os suspeitos de vista, conseguiram localizá-lo (o condutor) após consultar a placa. Na consulta verificaram que a Biz era do estado de São Paulo e em contato com o 31º Batalhão da Polícia Militar de Ourinhos conseguiram descobrir o endereço do suspeito. No local, encontraram a motocicleta (com pendência administrativas), bem como o condutor de 17 anos. Tanto ele, quanto o veículo foram apreendidos.