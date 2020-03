PM apreende adolescente com anfetamina em Joaquim Távora

Ele tentou despistar mas não conseguiu

A equipe realizava patrulhamento pelo centro da cidade, e ao passar próximo da rodoviária, notou a movimentação de dois indivíduos suspeitos, um deles já conhecido no meio policial pelas práticas de ilícitos.

Ao perceberem a presença da viatura, repentinamente saíram em direção oposta, entrando na rodoviária e dirigindo-se em direção à Avenida Souza Naves. Imediatamente a equipe os alcançou e deu voz de abordagem. Em revista pessoal foi encontrado no bolso de um deles uma cartela de comprimidos chamada Nobésio extraforte, uma substância derivada das famílias das anfetaminas, popularmente conhecida como rebite.

Foi feita apreensão do menor e encaminhado com a droga para Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providencias. Ressalta-se ainda que também foi encontrado em seu bolso a quantia de 30 reais em espécie, em notas trocadas.