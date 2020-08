PM apreende adolescentes com crack e maconha em Carlópolis

Eles têm 14 e 15 anos

Nesse final de semana, dois menores foram apreendidos após terem sido encontrados com drogas no bairro CTG de Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a apreensão aconteceu logo após a dupla notar a presença policial e jogar um objeto não identificado no mato. Ao abordá-los localizaram no endereço:

R$80,00;

R$10,00;

47 pedras de crack embaladas e prontas para a venda;

Uma porção de maconha;

Mais 13,2 gramas de maconha.

Diante do flagrante, a equipe se deslocou à casa de um deles e localizou um revólver simulacro. Foram apreendidos e encaminhados ao Pronto Socorro e depois à Delegacia de Polícia Civil.