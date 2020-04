Apreendidos adolescentes com droga em São José da Boa Vista

O pai de um deles foi preso com espingarda calibre 36

Por aproximadamente um mês a Agência Local de Inteligência do 2º BPM vinha recebendo denúncias que em São José da Boa Vista (cidade perto de Wenceslau Braz ) uma pessoa realizava tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, dia três, em torno de 14 horas, os agentes com apoio da rádio-patrulha montaram pontos de observação e vigilância com intuito de flagrar o elemento.