PM apreende adolescentes platinenses com maconha

Um de 13 e três de 15 anos

Em patrulhamento pela Avenida Coronel Oliveira Motta em torno das três horas da madrugada de domingo, dia 14, a equipe viu um indivíduo suspeito.Ele jogou algo no terreno em frente.O adolescente de 13 anos estava com uma porção de maconha, dois celulares.

O objeto dispensado foi encontrado e constatado ser um tablet. O menor foi apreendido e encaminhado para DP.

Por volta das quatro horas na rua Antônio de Castro Vilas Boas, Vila Ribeiro, PMs da rádio patrulha viram um Uno, cor vermelha, no qual estavam quatro jovens.

Foi dada voz de abordagem, porém o condutor desobedeceu, sendo iniciado acompanhamento tático, e logo realizada abordagem na Rua Diamantina. Com isso, obteve-se o seguinte resultado:

Três pessoas (sexo masculino) encaminhadas, um de 18 anos e dois de 15; R$ 160,00 apreendidos e uma porção de maconha, pesando aproximadamente 2,4 gramas.

À noite, por volta das 22 horas, perto do cruzamento das Ruas Moacir Poli e João Rua Ferraz, no Aparecidinho II, os PMs viram três elementos em atitude suspeita, sendo de imediato procedida a abordagem.

Após revista pessoal foi localizado com um garoto de 15 anos uma porção de maconha, pesando 6,3 gramas, a qual estava no bolso de sua bermuda.

Encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.