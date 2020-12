Investigações continuam

Na tarde deste último domingo, dia 27, um homem de 46 anos foi preso na rua São Paulo em Ribeirão do Pinhal. De acordo com as informações, o fato ocorreu às 16h30m, apó ter sido encontrado com uma arma ilegal.

Durante a Operação Sinergia, foi organizada uma blitz no endereço, onde o localizaram com uma motocicleta Honda CBR/600F, em busca pessoal, depararam-se também com a arma, uma pistola Taurus TH380 calibre .380, um carregador e 12 munições intactas.

Ele assumiu que não tinha porte e, por isso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.