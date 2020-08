PM apreende carro com cocaína em Carlópolis

Motorista não tem Carteira Nacional de Habilitação

Na tarde desta terça-feira, dia quatro, às 15h50m, um carro VW/GOL foi apreendido na rua Yassuta Ono, localizada no Jardim Americana em Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades estavam realizando patrulha quando o veículo foi abordado.

Em revista pessoal com o motorista nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no Gol havia uma bucha de cocaína.

O homem, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi conduzido ao 3º Pelotão da Polícia Militar para lavratura de Termo Circunstanciado e o veículo recolhido por pendências administrativas.