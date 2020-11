PM apreende carro, dinheiro e cocaína em Jacarezinho

Na rodovia PR-431 à noite no trevo de acesso à BR-153

Na noite de quinta-feira, dia cinco, às 19 horas, drogas e um veículo foram apreendidos na rodovia PR-431, trevo de acesso a BR-153 em Jacarezinho.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após várias denúncias. Em patrulha, um mototaxista foi flagrado chegando e saindo de uma residência rapidamente. Nesse momento, o seguiram até o trecho em questão, onde, com o apoio da Rádio Patrulha, encontraram-no com um caminhoneiro e uma bucha de cocaína.

Celular e R$ 217,00 também foram apreendidos.

Em ato contínuo, deslocaram-se até a casa do outro suspeito. Nas buscas localizaram R$ 1.714,00, uma bucha de cocaína e 03 celulares. A esposa de indivíduo chegou ao local conduzindo um veículo Honda/Civic, o qual após consulta no sistema constataram que o licenciamento estava vencido desde 2018.