PM apreende droga em Carlópolis

Suspeito já foi alvo de mandado de busca e apreensão; investigações continuam

Na noite de quarta-feira, dia 19, às 23h, a Polícia Militar apreendeu cocaína na rua Eugênio Neves Soares em Carlópolis.

Segundo às informações, as autoridades estavam realizando patrulha quando viram dentro do veículo (GM Astra) uma sacola branca contendo 23 buchas da droga. Apesar do motorista ter sido avistado dentro da mercearia, em frente ao local, não foi possível abordá-lo.

Foram, então, à sua residência, onde também não estava. Entretanto sua mãe permitiu a revista. Nada de ilícito foi localizado, mas havia R$ 2.500.

Carro, cocaína e dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.