PM apreende garoto que cultivava maconha em Carlópolis

No quintal da casa onde mora

Em cumprimento a ordem de internação em desfavor de um adolescente, a PM foi até a rua Jacarandá Mimoso nesta quarta-feira, dia dez, e encontrou o menor.

Diante das diversas denúncias feitas diretamente aos policiais que havia drogas na residência, foram feitas buscas e no quarto onde dorme foi encontrada uma bucha de maconha pesando 18,68 gramas, e no guarda-roupas na parte superior uma pedra de crack pesando cinco gramas, além de rolo de plástico filme transparente igual ao que estava enrolada a erva.

Na parte externa da casa foi encontrado num vaso dois pés da planta cannabis sativa com 18 centímetros aproximadamente (fotos).

Sem reagir, foi encaminhado à delegacia juntamente com os entorpecentes para as devidas providências.