PM apreende mais de 839 quilos de maconha em Pinhalão

Caminhonete era usada para o tráfico

Nesta segunda-feira, dia 26, a Polícia Militar de Pinhalão recebeu informação de que uma caminhonete GM/S10 havia se envolvido em acidente na rodovia PR-272, proximidades do Centro de Eventos.

De imediato a equipe foi ao local e encontrou o veículo, de cor branca, com placas adulteradas e dois dos pneus furados. Em averiguação foi constatada ser produto de furto.

Na cabine e na carroceria, havia grande quantidade de maconha do Paraguai, já que constavam etiquetas com o nome do país.

Com apoio de demais policiais, o local foi isolado para perícia e a droga apreendida, pesando um total de 839,800kg de maconha.

Mais uma vez, o 2º BPM reafirma o combate ao narcotráfico no Norte Pioneiro e retira de circulação grande quantidade de entorpecentes contribuindo assim para redução de ilícitos em busca de um Paraná mais seguro.