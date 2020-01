PM apreende menina com crack e recupera moto furtada

Em Santo Antônio da Platina

Em patrulhamento pelo centro platinense a PM se deparou com a Honda/CG 160 de cor vermelha, sem placa, com dois indivíduos em atitude suspeita. Dada voz de abordagem e procedido revista minuciosa foram encontradas no bolso da bermuda da adolescente (15 anos) dez pedras de crack e R$ 40,00, em notas diversas.

O condutor nada de ilícito tinha.

A menor foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para providências.

Já na madrugada deste sábado, dia 18, a equipe em patrulhamento pela Rua Dos Estudantes foi abordada por um rapaz que relatou ter visto quatro indivíduos empurrando uma motocicleta por uma rua de pedra que teria sido furtada.

De imediato, os PMs realizaram vistoria pelas vias, porém não localizaram os indivíduos, no entanto na esquina das ruas Coronel Capucho e Robert Strotzel numa área de matagal, acharam a moto escondida.

A equipe conseguiu descobrir o proprietário, sendo constatado o furto e tomadas as providências pra restituição.