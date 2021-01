Equipe de operações com cães participou da bem sucedida ação

Durante patrulhamento na Rua Santa Catarina,Vila Scyllas, nesta semana, a Equipe de Operações Com Cães avistou alguns indivíduos, que esboçaram atitude suspeita ao perceberem a aproximação da viatura policial.

Após a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, porém, em busca pelo local, a K9 Troia indicou, em meio a uma moita, uma bucha de maconha.

Além do entorpecente, também foram encontrados um dichavador e um cigarro de maconha.

Um dos indivíduos assumiu ser o proprietário do entorpecente e do artefato que prepara a maconha para a confecção do baseado, triturando-a.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à 1ªCia PM para lavratura do boletim e após, por ser menor de idade, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para providências.